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В Курской области в воскресенье сбито 42 украинских беспилотника

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что в воскресенье было нейтрализовано 42 беспилотника ВСУ.

"Стрелковым оружием и средствами радиоэлектронной борьбы в приграничных районах в течение дня ликвидировано и обезврежено 42 украинских дрона", - написал Смирнов в своем телеграм-канале.

По его словам, украинские коптеры и дроны-камикадзе атаковали пункт пропуска "Суджа", сёла Горналь, Николаево-Дарьино и Гуево, деревню Куриловку Суджанского района. Также был обстрелян хутор Красный Пахарь Рыльского района. Обошлось без пострадавших, добавил Смирнов.

Курская область
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