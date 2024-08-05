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Почти 8 млн иностранных граждан посетили Россию в первом полугодии

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Общее количество поездок иностранных граждан в Россию в январе-июне 2024 года составило 7,9 млн, из них с целью туризма - 584,6 тыс., следует из статистики Погранслужбы ФСБ РФ.

По сравнению с первым полугодием 2023 года общее количество поездок иностранцев в Россию выросло на 11,4%. Число въездных туристических поездок увеличилось на 211% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Лидером по въезду в Россию со всеми целями стал Узбекистан - 1,8 млн. Второе место занял Казахстан, откуда приехали 1,5 млн человек. Замыкает тройку Таджикистан с 977,8 тыс. За ними следуют Китай (700,65 тыс.) и Киргизия (550,2 тыс.). В первую десятку также вошли Абхазия (349,1 тыс.), Азербайджан (257,1 тыс.), Белоруссия (191,1 тыс.) и Монголия (173,3 тыс.).

Лидером въездного турпотока в январе-июне с большим отрывом от всех остальных стран стал Китай, откуда приехали 301,8 тыс. путешественников. Это на 834% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Второе место занимает Туркмения с 31,2 тыс. туристов (плюс 121,7% к прошлому году). Замыкает тройку лидеров Турция, откуда приехали 26,8 тыс. туристов, это на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В топ-5 также вошли Германия (24,16 тыс., плюс 38%) и ОАЭ (19,26 тыс., плюс 286%).

В первой десятке также оказались Саудовская Аравия, откуда приехали 16,2 тыс. туристов, что почти в 20 раз больше, чем в первом полугодии 2023 года. Далее следуют Иран (14 тыс., плюс 52%), Индия (10,24 тыс., рост вдвое), Казахстан (9,8 тыс., плюс 58%) и Куба (8,5 тыс., плюс 161%).

Китай Казахстан Киргизия Саудовская Аравия Турция Туркмения Таджикистан
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