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Число турпоездок иностранных граждан в Россию выросло в 1,4 раза в I полугодии

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Число туристических поездок иностранных граждан в Россию в январе-июне 2024 года выросло на 42% , до 2 млн, взрывной рост турпотока показала Саудовская Аравия, сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников.

"Действительно, в этом году мы видим существенное увеличение турпотока по въездному туризму, по иностранным гражданам. Они дозагружают наш номерной фонд, они экономически очень привлекательны. Число турпоездок приросло за полгода почти на половину - плюс 42%, до 2 млн. У нас активнее стали посещать Россию граждане стран Ближнего Востока", - сказал он в среду на совещании у президента Владимира Путина.

В РоссииПочти 8 млн иностранных граждан посетили Россию в первом полугодииЧитать подробнее

"Там по ряду стран в 11 раз рост, например, по Саудовской Аравии. То есть, взрывной рост. У Омана, у Кувейта - в шесть раз. Объединённые Арабские Эмираты - в четыре раза. И почти столько же у Китая. То есть китайские туристы тоже активно едут", - отметил Решетников.

По словам министра, росту зарубежного турпотока способствовало введение электронных виз и безвизовых групповых поездок. За год эти новые механизмы въезда в страну использовали 800 тыс. иностранных туристов.

Решетников поблагодарил Минтранс за постоянный запуск новых международных авиамаршрутов.

"Только по июню 20 авиамаршрутов. И сейчас у нас ключевые задачи - это прямое авиасообщение с Саудовской Аравией и с Индонезией. Это тоже даст и въездной поток, и нашим людям тоже даст возможности по выездному туризму", - заключил он.

По данным Погранслужбы ФСБ РФ, в первом полугодии туристы чаще всего приезжали в Россию из Китая, Туркмении, Турции, Германии и ОАЭ. Также в первую десятку вошли Саудовская Аравия, Иран, Индия, Казахстан и Куба.

РФ Саудовская Аравия Китай Турция Оман
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