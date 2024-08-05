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Горные курорты Сочи открыли продажи ски-пассов на зимний сезон

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Горнолыжные курорты Сочи открыли продажи ски-пассов на зимний сезон 2024/2025, сообщает пресс-служба администрации города.

"Горные курорты Сочи "Роза Хутор" и "Газпром Поляна" открыли продажи ски-пассов на зимний сезон", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в предстоящем зимнем сезоне на курорте "Роза Хутор" будет работать самая большая зона катания в России - 105 км трасс, которые обслуживают 32 подъемника. Для любителей горных лыж и сноуборда будут подготовлены 52 горнолыжные трассы всех уровней сложности, два сноупарка и учебные склоны.

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Зимние ски-пассы курорта "Газпром Поляна" объединяют две зоны катания - "Лаура" и "Альпика" - это трассы различных уровней сложности общей протяженностью 34 км. Абонементом могут воспользоваться также любители беговых лыж на олимпийском лыжно-биатлонном комплексе курорта.

Пресс-служба сообщает, что ранняя продажа ски-пассов на курорте "Красная Поляна" стартует 7 августа.

"Ски-пассы курорта "Красная Поляна" позволят пользоваться всеми горнолыжными трассами курорта и сноупарками в зимнем сезоне 2024/2025, включая вечернее катание и экскурсионный подъем в горы без снаряжения. В предстоящем зимнем сезоне лыжникам и сноубордистам будет доступно 30 км трасс, восемь зон для фрирайда, пять километров вечернего катания и три сноупарка со снежными фигурами и стрит-линиями, а также 13 подъемников от отметки 540 до 2300 метров над уровнем моря", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что на всех трех курортах уже открыто бронирование отелей и апартаментов на зимний сезон.

"Уже сегодня мы готовимся к курортному сезону, который начнется сразу же после формирования необходимого снежного покрова в горах. Обычно это декабрь. В предстоящем горнолыжном сезоне в Сочи в целом будут работать 169 км трасс и десятки подъемников. Бронирования в средствах размещения горного кластера уже активно ведутся", - цитирует пресс-служба директора департамента курортов, туризма и потребительской сферы администрации Сочи Святослава Ершова.

Сочи Роза Хутор Красная Поляна
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