Скидки до 20% получат многодетные семьи на отдых в Сочи

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Сочинские курорты "Красная Поляна" и "Роза Хутор" предоставят скидки на отдых российским многодетным семьям, сообщает пресс-служба администрации Сочи в пятницу.

"Сочи поддержал федеральную инициативу, приуроченную к Году семьи. Акцию - скидки и спецпредложения для многодетных семей и семей с детьми в гостиницах и на горных курортах страны - представило Минэкономразвития вместе с Российским союзом туриндустрии и Ассоциацией горнолыжных комплексов, территорий и сервиса", - говорится в сообщении.

К инициативе уже присоединились горнолыжные курорты Сочи. Так, курорт "Красная Поляна" предлагает скидку 20% на прогулочные билеты для многодетных родителей, а "Роза Хутор" - скидку 20% на прогулочные билеты для семей из четырех человек.

"Мы благодарны курортам и рекреационным объектам, которые активно включаются в важные социальные проекты, позволяя как можно большему числу жителей нашей страны открыть для себя Сочи", - цитирует пресс-служба первого заместителя главы Сочи Светлану Калинину.

По ее словам, присоединиться к федеральной инициативе могут любые объекты сферы туризма и услуг. Для этого нужно обратиться в Российский союз туриндустрии, отправив письмо на официальную электронную почту rst@rostourunion.ru с пометкой "Год семьи. Участие".

В целом в рамках проекта уже более 120 гостиниц и санаториев из 30 регионов страны предоставляют скидки для многодетных семей. Участниками акции также стали 26 горных курортов. Там семьи смогут получить скидки до 30% на прогулочные билеты, ски-пассы, прокат оборудования и проживание.