Поиск

В Челябинской области в лобовом столкновении двух машин погибли пять человек

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - В Челябинской области в ДТП погибли пять человек, сообщили в федеральном МЧС.

"На автодороге Долгодеревенское-Аргаяш лоб в лоб столкнулись Kia Cerato и ВАЗ 2115. Выжил один мужчина, он госпитализирован. Двое мужчин и три женщины погибли на месте", - сказано в сообщении.

Погибших и выжившего пришлось деблокировать. На месте аварии работают шесть специалистов МЧС и две единицы техники.

На этом участке дороги организовали реверсивное движение.

МЧС Челябинская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Стерлитамаке при взрыве на заводе погибли три человека

Утверждено положение об управлении президента по мониторингу и анализу социальных процессов

Что произошло за день: понедельник, 5 августа

При признании банка значимым на рынке платежных услуг будет учитываться доля операций в СБП

ВТБ с 6 августа повысит ставки по рыночной ипотеке

ВТБ с 6 августа повысит ставки по рыночной ипотеке

Банк России обновит указание по установке официальных курсов

Экс-замгендиректора "Почты России" Емельченков приговорен к 3,5 годам колонии

Экс-замгендиректора "Почты России" Емельченков приговорен к 3,5 годам колонии

Регуляторы изучат рост цен на ГСМ для аграриев в пяти регионах

Немецкий Фонд Конрада Аденауэра признан нежелательным в РФ

Немецкий Фонд Конрада Аденауэра признан нежелательным в РФ

Суд заочно приговорил к 19 годам колонии стрелявшего в криминального авторитета Иванькова

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });