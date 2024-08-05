В Челябинской области в лобовом столкновении двух машин погибли пять человек

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - В Челябинской области в ДТП погибли пять человек, сообщили в федеральном МЧС.

"На автодороге Долгодеревенское-Аргаяш лоб в лоб столкнулись Kia Cerato и ВАЗ 2115. Выжил один мужчина, он госпитализирован. Двое мужчин и три женщины погибли на месте", - сказано в сообщении.

Погибших и выжившего пришлось деблокировать. На месте аварии работают шесть специалистов МЧС и две единицы техники.

На этом участке дороги организовали реверсивное движение.