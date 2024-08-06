Подводная лодка ТОФ провела торпедные стрельбы в заливе Петра Великого

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Дизель-электрическая подводная лодка "Комсомольск-на-Амуре" соединения подводных лодок Тихоокеанского флота (ТОФ) провела торпедные стрельбы в заливе Петра Великого в Приморье, сообщила во вторник пресс-служба флота.

"Целью подводников был корабль условного противника, который имитировала специальная мишень", - говорится в сообщении.

По легенде экипажу подводной лодки была поставлена задача скрытно приблизиться к цели, нанести ей поражение и скрыться. В учении приняли участие три корвета ТОФ - они в это время вели поиск подлодки, осложняя выполнение задания.

Задание было выполнено, стрельба была проведена двумя учебными торпедами, после поражения условного противника подводная лодка уклонилась от преследования и успешно скрылась.