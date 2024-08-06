Частный самолет пропал в Приморском крае

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Частный самолет с двумя людьми на борту, вылетевший из Сахалинской области, не прибыл на аэродром в Приморском крае, сообщила Дальневосточная транспортная прокуратура.

"По предварительным данным, около 15.11 (время местное) в районе горы Лысая приблизительно в 30 км от посадочной площадки Новороссия в Приморском крае пропала связь с легкомоторным воздушным судном Bristell RGRA-5500G, следовавшим по маршруту "посадочная площадка Пушистый (Сахалинская область) - посадочная площадка Новороссия (Приморский край)", - говорится в сообщении.

На борту находился один пассажир и командир воздушного судна.

Организована поисково-спасательная операция. Дальневосточная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.

Как сообщило Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России, проводится доследственная проверка по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).