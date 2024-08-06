Поиск

Частный самолет пропал в Приморском крае

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Частный самолет с двумя людьми на борту, вылетевший из Сахалинской области, не прибыл на аэродром в Приморском крае, сообщила Дальневосточная транспортная прокуратура.

"По предварительным данным, около 15.11 (время местное) в районе горы Лысая приблизительно в 30 км от посадочной площадки Новороссия в Приморском крае пропала связь с легкомоторным воздушным судном Bristell RGRA-5500G, следовавшим по маршруту "посадочная площадка Пушистый (Сахалинская область) - посадочная площадка Новороссия (Приморский край)", - говорится в сообщении.

На борту находился один пассажир и командир воздушного судна.

Организована поисково-спасательная операция. Дальневосточная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.

Как сообщило Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России, проводится доследственная проверка по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

Приморский край Дальневосточная транспортная прокуратура Сахалинская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Арестован экс-начальник вещевого управления Минобороны РФ Владимир Демчик

Главред Republic заочно приговорен к 7,5 годам колонии по делу о фейках об армии

Главред Republic заочно приговорен к 7,5 годам колонии по делу о фейках об армии

Власти Курской области назвали обстановку после атак сложной, но контролируемой

Военная операция на Украине

Секретарь Совбеза РФ сообщил о потере ВСУ более 115 тыс. военных почти за два месяца

Военная операция на Украине

Шойгу заявил, что Киев не отреагировал на мирные предложения Путина

Шойгу заявил, что Киев не отреагировал на мирные предложения Путина

Минобороны РФ сообщило об обновлении концепции форума "Армия"

Минобороны РФ сообщило об обновлении концепции форума "Армия"
Военная операция на Украине

Начальник Генштаба ВС РФ посетил войска группировки "Центр" в зоне СВО

Военная операция на Украине

Житель белгородского Грайворона погиб при атаке дрона ВСУ на автомобиль

Трое сотрудников газовой компании задержаны по делу о взрыве в Нижнем Тагиле

Трое сотрудников газовой компании задержаны по делу о взрыве в Нижнем Тагиле

Город Суджа в Курской области попал под обстрел, ранены пять человек

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });