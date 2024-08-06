ВС РФ подтвердил правомерность налоговых штрафов в период действия моратория на финансовые санкции

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Налоговые органы вправе начислять штрафы и пени в период действия в 2022 году моратория на начисление финансовых санкций за просрочку при оплате старых долгов, решил Верховный суд (ВС) РФ. Согласно опубликованному определению, этот мораторий не затрагивает права госорганов, так как накладываемые ими штрафы нацелены на предупреждение новых правонарушений, а частичное ограничение их полномочий означало бы нарушение принципа равенства всех перед законом.

Такие выводы содержатся в определении судебной коллегии по экономическим спорам (СКЭС) ВС РФ по итогам рассмотрения дела с участием ООО "Престиж" и Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы (МИФНС) №15 по Московской области.

Спор между ними возник в 2022 году из-за итогов выездной налоговой проверки за 2018-2019 годы. Тогда инспекция сделала вывод, что "Престиж" использовал фиктивный документооборот с четырьмя компаниями для имитации права на налоговые вычеты по НДС и завышения расходов по налогу на прибыль. Из документов следовало, что налогоплательщик при исполнении контрактов привлекал субподрядчиков для строительно-монтажных и ремонтных работ в образовательных учреждениях Московской области. Но налоговый орган решил, что эти работы "Престиж" выполнял собственными силами с привлечением нетрудоустроенных работников, говорится в материалах дела.

По итогам проверки инспекция решением от 29 июля 2022 года доначислила "Престижу" налоги на общую сумму 29,47 млн рублей и 11,57 млн рублей пеней. Компания также была оштрафована на 9,52 млн рублей за умышленную неуплату налогов, но потом УФНС по Московской области, снизило эту сумму вдвое, свидетельствуют материалы дела.

Решение о доначислениях и штрафе было вынесено в период моратория на начисление санкций за задолженность прежних лет. Он действовал с 1 апреля по 1 октября 2022 года и распространялся на все компании, за исключением застройщиков, чьи объекты ранее попали в перечень проблемных.

Арбитражный суд Московской области, куда обратился "Престиж", подтвердил верность действий налоговых органов. Но апелляция сочла невозможным начисление штрафа и пени начиная с 1 апреля 2022 года. Она руководствовалась статьей 9.1 закона о несостоятельности, согласно которой в отношении подпавших под мораторий лиц "не начисляются неустойки (штрафы, пени) и иные финансовые санкции за неисполнение или ненадлежащее исполнение денежных обязательств и обязательных платежей, за исключением текущих платежей". Кассация подтвердила такой подход.

Но СКЭС ВС РФ, куда обратилась налоговая инспекция с жалобой, отменила постановления апелляции и кассации, оставив в силе решение суда первой инстанции, принятые в пользу налогового органа. Коллегия согласилась с доводами налогового органа о том, что упомянутый мораторий не распространялся на полномочия ФНС по привлечению к налоговой ответственности.

"Положения закона о банкротстве не позволяют сделать вывод о прекращении полномочий налогового (иного уполномоченного) органа по привлечению к публично-правовым санкциям штрафного характера (в том числе за налоговые правонарушения) в связи с введением каких-либо процедур по указанному федеральному закону", - говорится в определении ВС РФ.

Его коллегия пришла к выводу, что правила моратория, который запрещал инициировать дела о банкротстве и начислять штрафные санкции на долги, возникшие до его введения, не предполагают освобождение частных субъектов от публично-правовых санкций штрафного характера, целью которых является предупреждение совершения новых правонарушений. "Иной подход без должных оснований нарушал бы конституционное требование равенства всех перед законом и судом", - указала СКЭС ВС РФ.

ООО "Престиж" ремонтировало кровли, фасады и помещения в образовательных учреждениях Московской области. В 2018 году у компании было 13 контрактов на общую сумму в 32,39 млн рублей, в 2019-м - три на сумму 74,38 млн рублей, свидетельствуют данные аналитической системы "СПАРК-Интерфакс". Выручка в 2018-м и 2019 году составляла 47,78 млн рублей и 88 млн рублей соответственно, а чистая прибыль - 449 тыс. рублей и 22 тыс. рублей. C тех пор бизнес вырос: в 2023 году выручка компании увеличилась до 217,26 млн рублей, чистая прибыль составила 9,1 млн рублей. Компания принадлежит Татьяне Присич.