В аварии с микроавтобусом в Красноярском крае пострадали 12 человек

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - В Красноярском крае в ДТП с микроавтобусом, который перевозил пассажиров из Новосибирска в Кызыл, пострадали 12 человек. Об этом сообщил Центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф Тувы, в республиканский центр которой направлялся пассажирский транспорт.

"По предварительным данным, всего на месте ДТП находились 21 человек, из них четверо детей. Из них пострадали 12 человек, в том числе один ребенок 12 лет, которые были эвакуированы в Ужурскую районную больницу. После осмотра и обследования госпитализированы трое взрослых. Девять человек, в том числе мальчик 12 лет, отправлены на амбулаторное лечение. Установлено, что из 12 пострадавших один человек уроженец Челябинской области, а все остальные – из Тувы", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, водитель микроавтобуса перевозил пассажиров из Новосибирска в Кызыл.

В настоящее время в Туву вернулся борт санитарной авиации Республиканского центра скорой медицинской помощи и медицины катастроф в составе врача-анестезиолога-реаниматолога и двух фельдшеров, который из села Ужур Красноярского края эвакуировал двух пострадавших. Их направили в травматологическое отделение Республиканской больницы №1 Кызыла.

Ранее со ссылкой на Госавтоинспекцию Красноярского края сообщалось, что пассажирский автобус столкнулся с автоцистерной Volvo на трассе в Ужурском районе Красноярского края, пострадали четыре человека.