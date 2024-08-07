Суд утвердил мировое соглашение НЛМК и ФАС по "делу металлургов"

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы утвердил мировое соглашение Федеральной антимонопольной службы и ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат" по "делу металлургов", передал корреспондент "Интерфакса" из суда.

Соглашение об урегулировании спора по законности решения ФАС о наличии коллективного доминирования стороны подписали в июле.

Постановление о привлечении к административной ответственности НЛМК оспаривал отдельно в Арбитражном суде Липецкой области. Рассмотрение иска, согласно материалам суда, было передано также в Московский арбитражный суд.

31 июля суд объединил оба заявления в одно производство. Предварительное заседание по делу было назначено на 7 августа.

ФАС в феврале 2022 года признала "Северсталь", НЛМК и "ММК" нарушившими антимонопольное законодательство. Ведомство сочло, что компании установили и поддерживали монопольно высокую цену на горячекатаный плоский прокат на внутреннем рынке. Рост цен на горячекатаный прокат происходил более быстрыми темпами, чем рост себестоимости. Кроме того, было установлено, что объем продаж на внутреннем рынке не увеличился, при этом прибыль выросла в три раза относительно показателей 2019-2020 годов. ММК был назначен штраф 8 млрд рублей, НЛМК - 6,4 млрд рублей, "Северстали" - 8,7 млрд рублей.

Ранее суд утвердил аналогичные мировые соглашения с "Северсталью" и ММК .

"Северсталь" в рамках мирового соглашения с ФАС должна заплатить штраф в размере около 900 млн рублей. При корректировке размера штрафа в рамках договора между компанией и ведомством для расчета была взята за основу более низкая планка процента выручки от продажи г/к проката в 2021 году, рассказывали ранее источники. Компания также частично выполнила выданные ранее службой предписания - в частности, разработала и представила ФАС торговую политику на рынке горячекатаного плоского проката. По словам источников "Интерфакса", условия мирового соглашения с "ММК" в целом идентичны и предполагают уплату 10% от объявленного первоначально штрафа.

Глава ФАС Максим Шаскольский говорил в июне, что в делах трех металлургических компаний "есть отдельные схожие позиции", однако решение о мировой по "Северстали" не предполагает автоматически аналогичное решение по всем остальным.