Сбербанк отметил ухудшение ситуации с юаневой ликвидностью в России

Перспектив для ее улучшения в банке не видят

Фото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Ситуация с ликвидностью в юанях в России за последнее время ухудшилась, перспектив для ее улучшения пока не наблюдается, сообщил на телеконференции старший вице-президент, руководитель блока "Финансы" банка Тарас Скворцов.

"Ситуация за последние месяц-полтора-два ухудшилась с юаневой ликвидностью. Ставки на рынке очень сильно выросли. Мы видим, как игроки достаточно активно выбирают свопы, которые предоставляет ЦБ, которые необходимы в целом для крайнего случая и не должны быть постоянным инструментом ликвидности", - сказал он.

"С юанем ситуация достаточно тяжелая, и это отражается на ставках, и пока перспектив того, что она каким-то образом сильно улучшится без каких-то значимых внешних факторов, честно говоря, мы не видим", - отметил он.

Он подчеркнул, что в непростой ситуации находятся все банки. Ответом на эту проблему может быть политика по девалютизации балансов, заявил топ-менеджер Сбербанка.

"Есть сложности для работы китайских банков на российском рынке, с санкциями "Мосбиржи", с расчетами за экспортно-импортные операции, и поэтому многие игроки свою ликвидность предпочитают не заводить в Россию, потому что это осложняет им операционно работу. Естественно, это снимает часть ликвидности", - пояснил Скворцов.