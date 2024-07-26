ЦБ может проводить операции по бюджетному правилу на OTC, если риски с юанем реализуются

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Банк России может проводить операции в рамках бюджетного правила и на внебиржевом рынке, если риски с юанем реализуются, заявила на пресс-конференции председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

Ее спросили о схеме проведения операций в рамках бюджетного правила в случае, если полностью прекратятся корреспондентские отношения "Московской биржи" с банками из Китая

"Что касается проведения нами операций в рамках бюджетного правила, мы можем их проводить и на бирже, и на внебиржевом рынке. На валютный курс это никак не повлияет. Если эти риски реализуются, мы разъясним конкретный механизм, но могу сказать, что мы готовы это проводить и на внебиржевом рынке", - ответила она.

Набиуллина также прокомментировала возможность попадания российской экономики в финансовую блокаду на фоне усиления рисков вторичных санкций.

"Что касается трансграничных платежей и рисков, мы, конечно, рассматриваем разные сценарии рисковые, готовимся к разным ситуациям, но в целом я думаю, что проблему платежей в той или иной степени компании будут решать, потому что есть потребность у многих стран торговать с Россией, осуществлять экспортные и импортные операции, будут находиться способы платежей. Мы учитывавшем, что транзакционные издержки предприятий в этой ситуации могут расти и это может оказывать влияние соответственно на экспорт и импорт, и мы это учитываем в проведении денежно-кредитной политики", - заявила она.