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Сбербанк подготовил план на случай остановки биржевых торгов юанем

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Сбербанк допускает остановку биржевых торгов юанем и подготовил план на случай реализации этого риска, заявил на телеконференции старший вице-президент, руководитель блока "Финансы" банка Тарас Скворцов.

"Что касается сценария остановки торгов юанем на бирже, мы, действительно, его не исключаем, потому что санкции постоянно расширяются, возникают новые, новые реакции на них. При этом мы имеем определенный сценарий, как действовать в этом случае, и альтернативный план на такую ситуацию у нас есть. Я думаю, что так или иначе клиентам мы предоставим опции, как можно работать с валютой иностранной даже при таком тяжелом сценарии", - сказал он.

Сбербанк Тарас Скворцов
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