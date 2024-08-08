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Более 20 ПВР открыто в Курске для жителей приграничья

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Мэр Курска Игорь Куцак сообщил об открытии в городе более двух десятков пунктов временного размещения (ПВР) для жителей приграничных районов, вынужденных покинуть свое жилье из-за боевых действий.

"В настоящий момент в областной центр прибывает достаточно большое число людей, покинувших свое место жительства в приграничных районах. Для них организовано 24 пункта временного размещения", - написал Куцак в своем телеграм-канале в четверг. "С коллегами из комитета региональной безопасности, министерства социального обеспечения, материнства и детства отрабатываем вопросы по обеспечению всем необходимым жителей, которые размещаются в ПВР. Вопросы есть, но стараемся их оперативно снимать совместно с волонтерами, социальными службами и психологами", - отметил он.

Он также сообщил, что все объекты городской инфраструктуры взяты под дополнительную охрану.

"Коммунальные и дорожные службы работают в круглосуточном режиме", - отметил Куцак. Он также сообщил, что помогать правоохранительным органам в обеспечении правопорядка будет народная дружина.

Кроме того, мэр сообщил, что в связи с введением режима ЧС в регионе, в областном центре буде приостановлено взимание платы за пользование парковочными местами на муниципальных платных парковках до его отмены.

Хроника 24 февраля 2022 года – 08 августа 2024 годаВоенная операция на Украине
Игорь Куцак Курск
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