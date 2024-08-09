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Силы ПВО перехватили 19 беспилотников на подлете к Липецку

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил об отражении атаки беспилотников на региональный центр.

"Силы ПВО защитили город, перехватили 19 беспилотников. Прорвись они, жертв и разрушений могло быть гораздо больше", - написал Артамонов в своем телеграм-канале в пятницу.

По его словам, в настоящее время Липецк и Липецкий район вернулись к своей обычной жизни.

Утром в пятницу глава региона сообщил о массированной атаке беспилотников на Липецк. По последним данным, пострадали девять человек.

Липецк Игорь Артамонов Липецкая область
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