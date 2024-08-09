Группировка "Центр" за неделю взяла под контроль три населенных пункта в ДНР

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Войска группировки "Центр" за неделю взяли под контроль три населённых пункта в Донецкой народной республике, сообщает министерство обороны РФ в пятницу.

"В результате активных действий подразделений группировки войск "Центр" в течение недели освобождены населенные пункты Тимофеевка, Новоселовка Первая и Веселое Донецкой народной республики (ДНР)", - сказано в сообщении.

Личный состав группировки нанёс поражение формированиям 12 украинских бригад, отражены 22 контратаки подразделений противника, говорится в сводке.

За неделю на данном направлении потери противника составили до 2 520 военнослужащих, два танка, 17 боевых бронированных машин, 27 автомобилей, 24 орудия полевой артиллерии, а также три станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.

"В течение недели подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям шести механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и трех бригад теробороны. Отражены девять контратак подразделений ВСУ", - информирует Минобороны России.

По его данным, противник потерял здесь за неделю до 3 260 военнослужащих, четыре танка, 12 боевых бронированных машин, 68 автомобилей, 45 орудий полевой артиллерии. Уничтожены семь станций РЭБ, 16 полевых складов боеприпасов.

"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, четырех штурмовых, мотопехотной, двух аэромобильных бригад ВСУ и двух бригад теробороны. Отражены семь контратак штурмовых групп противника", - сказано в сообщении.

ВСУ потеряли на этом направлении до 4 240 военнослужащих, танк, шесть боевых бронированных машин, 47 автомобилей, пусковую установку РСЗО RAK-SA-12 производства Хорватии, 47 орудий полевой артиллерии. Уничтожены семь станций радиоэлектронной борьбы и семь полевых складов боеприпасов.

Войска группировки "Восток" заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных и мотопехотной бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии. Отражены четыре контратаки штурмовых групп ВСУ. Противник потерял до 760 военнослужащих, четыре танка, три боевые бронированные машины, 48 автомобилей, 19 орудий полевой артиллерии. Уничтожено пять станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также восемь полевых складов с боеприпасами, сказано в сводке.

Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение формированиям механизированной, пехотной, горно-штурмовой бригад, бригады морской пехоты и трех бригад теробороны. Пресечена попытка высадки диверсионно-разведывательной группы ВСУ на Кинбурнскую косу. В результате активных действий подразделений группировки войск "Днепр" десант уничтожен, сообщает министерство обороны РФ.

По его сведениям, за неделю на данном направлении потери ВСУ составили до 550 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, 44 автомобиля, 20 орудий полевой артиллерии. Уничтожено четыре станции радиоэлектронной борьбы и шесть полевых складов боеприпасов.

Также сообщается, что группировка войск "Север" отражает попытки вторжения вооруженных сил Украины (ВСУ) на территорию РФ на курском направлении, авиация и артиллерия пресекает их продвижение в глубину российской территории.

"Подразделения группировки войск "Север" продолжают отражать попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации на курском направлении. Ударами армейской авиации и огнем артиллерии пресекаются рейдовые действия подразделений противника в глубину российской территории", - говорится в сообщении министерства.

По словам военных, всего за время боевых действий на данном направлении противник потерял до 945 военнослужащих и 102 единицы бронетехники, в том числе 12 танков, 17 бронетранспортеров, шесть боевых машин пехоты, 67 боевых бронированных машин, а также 12 автомобилей, две самоходные огневые установки зенитного ракетного комплекса "Бук М1" и три орудия полевой артиллерии.

По данным Минобороны РФ, подразделения группировки на Волчанском и Липцовском направлениях нанесли поражение живой силе и технике механизированной, мотопехотной, а также двух штурмовых бригад ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад теробороны.

Кроме того, военные отразили семь контратак штурмовых групп ВСУ, заявили в ведомстве.

По информации министерства, за неделю общие потери ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Север" составили до 1650 военнослужащих, 14 танков, 92 боевые бронированные машины, 45 автомобилей и 33 орудия полевой артиллерии. Помимо того, уничтожены две самоходные огневые установки зенитного ракетного комплекса "Бук М1", шесть станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также восемь полевых складов боеприпасов.