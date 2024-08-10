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Минобороны сообщило о занятии танковыми подразделениями позиций в Курской области

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Министерство обороны России сообщило о прибытии танков для борьбы с ВСУ в приграничном районе Курской области.

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"Танковые подразделения Вооруженных сил РФ заняли огневые позиции на танкоопасных направлениях для уничтожения мобильных бронегрупп ВСУ в приграничном районе Курской области", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

"Экипажи танков полностью готовы к боевой работе и ведению огня по противнику как прямой наводкой, так и с закрытых огневых позиций", - отмечается в сообщении министерства, которое в субботу опубликовало соответствующие кадры.

9 августа Минобороны РФ сообщило о переброске резервов в Курскую область: реактивных систем залпового огня, артиллерийских орудий, танков и автомобильной техники.

7 августа начальник российского Генштаба Валерий Герасимов проинформировал президента РФ Владимира Путина, что 6 августа подразделения ВСУ перешли в наступление с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области. "Операция будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу", - сказал тогда Герасимов.

Валерий Герасимов Генштаб Суджа Курская область
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