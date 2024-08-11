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Роскомнадзор потребовал вернуть Rutube в App Store

Роскомнадзор потребовал вернуть Rutube в App Store
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Роскомнадзор (РКН) потребовал от администрации App Store, магазина мобильных приложений компании Apple, снять ограничения с приложения видеохостинга Rutube, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства в воскресенье.

"Роскомнадзор направил письмо в адрес администрации площадки App Store с требованиями снять все наложенные ограничения, проинформировать об этом ведомство и предоставить разъяснения причин удаления приложения "Rutube" из App Store", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Накануне пресс-служба Rutube сообщила, что приложение видеохостинга было удалено из магазина приложений App Store. "Это стало следствием санкций со стороны американской компании, в результате которых был затруднен доступ пользователей к нашим услугам через мобильное приложение", - сказали в компании.

Там пообещали "прилагать все усилия, чтобы обеспечить возвращение приложения Rutube в App Store как можно скорее".

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