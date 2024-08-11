У 94 пациентов кардиоцентра в Югре выявлена кишечная инфекция

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Власти ХМАО-Югры проводят проверку по поводу выявления симптомов пищевой инфекции у 94 пациентов Центра диагностики и сердечно-сосудистой хирургии, сообщается на сайте окружного департамента здравоохранения.

"На сегодняшний день в кардиодиспансере выявили 94 пациента с симптомами острой кишечной инфекции, из них 58 перевели в инфекционное отделение. Треть из них получает лечение амбулаторно, поскольку заболевание проходит бессимптомно. Троим организовано лечение в изолированных помещениях на площадях кардиоцентра. Тяжелых пациентов нет", - сообщил "Интерфаксу" заместитель губернатора ХМАО Всеволод Кольцов.

Все пациенты обеспечены качественной медицинской помощью, добавил он, и находятся под наблюдением медиков, обеспечены необходимыми медикаментами.

По словам Кольцова, сейчас в кардиодиспансере проводится тотальная дезинфекция. Эксперты проводят санитарно-эпидемиологическое расследование.

Предварительно установлено, что источником инфекции стали продукты питания, поясняется в сообщении департамента. В настоящее время комиссия уточняет источники и возможных поставщиков некачественной продукции, проводится комплексная проверка работы пищеблока.

На время противоэпидемических мероприятий диспансер приостановил плановую госпитализацию. Ожидается, что учреждение вернется к плановой работе в течении 2-3 дней.

После данного инцидента проверки правил соблюдения условий питания пройдут во всех учреждениях здравоохранения, социальной защиты и образования.

Позднее о эпидемиологическом расследовании после регистрации 90 случаев сальмонеллеза в Окружном кардиоцентре в Югре сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре.

В сообщении говорится, что отобраны пробы продукции пищеблока для проведения лабораторного анализа, обследуется персонал пищеблока. Работа пищеблока приостановлена. Проведена дезинфекция в помещениях пищеблока и палатах пациентов, переведенных в инфекционное отделение.

"Персоналу и пациентам назначена экстренная профилактика. Принят ряд мер для предупреждения вторичных эпидемических очагов", - добавили в ведомстве.

Кроме того, Роспотребнадзором инициировано проведение межведомственной санитарно-противоэпидемической комиссии при правительстве региона, решением которой комплекс профилактических мер расширен на другие пищеблоки социальных объектов.