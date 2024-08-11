Прокуратура и СКР начали проверку по факту отравления в кардиоцентре ХМАО

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - В Сургуте проводится проверка по факту пищевого отравления 94 пациентов окружного кардиологического центра, сообщается в телеграм-канале следственного управления Следственного комитета России по ХМАО-Югре.

Проверка организована по признакам преступлений, предусмотренных ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) и ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил).

Вместе со специалистами Роспотребнадзора выясняются причины и обстоятельства произошедшего. Пациенты получают необходимую медпомощь.

Прокуратура ХМАО также проводит проверку по факту массового отравления пациентов больницы, сообщает ведомство в своем телеграм-канале. По предварительным данным, у заболевших выявлен сальмонеллез.

Как сообщалось, причины случившегося выясняют и власти ХМАО, проверку проводит и управление Роспотребнадзора.

Как пояснял "Интерфаксу" замгубернатора округа Всеволод Кольцов, 58 из 94 заболевших переведены в инфекционное отделение. Тяжелых пациентов нет.

В кардиодиспансере проводится тотальная дезинфекция и санитарно-эпидемиологическое расследование. Предварительно установлено, что источником инфекции стали продукты питания.

На время противоэпидемических мероприятий диспансер приостановил плановую госпитализацию. Ожидается, что учреждение вернётся к плановой работе в течении 2-3 дней.