Ангарский комбинат "ТВЭЛа" ликвидирует хранилище отходов сублиматного производства

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - "Ангарский электролизный химический комбинат" (АЭХК, Иркутская область, входит в состав АО "ТВЭЛ") намерен к 2027 году завершить проект ликвидации "сооружений 310" - хранилища отходов сублиматного производства, сообщил журналистам заместитель главного инженера, руководитель программы по выводу из эксплуатации АЭХК Глеб Шопен.

"Проект в стадии реализации. В 2021 году мы начали работы, была создана необходимая инфраструктура. В 2021-2022 годах были освобождены четыре из десяти сооружений, в которых размещались отходы. В апреле этого года был заключен государственный контракт, по которому в течение 2024-2026 годов должны быть освобождены оставшиеся шесть сооружений. То есть к 2027 году завершим весь проект, включая рекультивацию", - сказал он, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Шопен уточнил, что к проекту привлечены как сотрудники комбината, так и субподрядчик - ФГУП "Радон" (входит в ГК "Росатом"), основной профиль которого - сбор, транспортировка, хранение радиоактивных отходов.

Шопен также сообщил, что комбинат заканчивает еще один экологический проект - вывод из эксплуатации здания N802.

"Этот проект находится на завершающем этапе. В этом году планируем закончить работы по демонтажу самого сооружения, а в следующем году - рекультивационные мероприятия. В соответствии с госконтрактом завершим работы к 30 ноября 2025 года", - сказал он.

В начале августа АЭХК опубликовал отчет по экологической безопасности за 2023 год. Согласно ему, в прошлом году специалисты комбината провели более 4 тысяч измерений, которые, в том числе, затронули водные объекты, воздух и почвы. Согласно исследованиям, АЭХК не оказывает радиационного влияния на Ангарск, "а доля комбината в общем объеме промышленных выбросов города составила не более 0,02%".

Согласно сайту АЭХК, вывод из эксплуатации "сооружений 310" производится в связи с остановкой в 2014 году сублиматного производства. Комбинат складировал отходы данного производства с 1961 по 2011 годы, они находятся в твердом агрегатном состоянии, среднее содержание урана не превышает 1% от всей массы. Сооружения представляют собой 10 расположенных под землей хранилищ общей площадью 1,248 га.

Здание № 802 входило в число первых производственных цехов АЭХК, оно связано со старой, диффузионной технологией, которую использовал комбинат для обогащения гексафторида урана.

Диффузионные машины - предшественницы современных газовых центрифуг, которые сейчас применяются на АЭХК. Предприятие остановило диффузионное производство в 1990-х годах.

АЭХК - предприятие по производству обогащенного гексафторида урана, применяемого для изготовления ядерного топлива для атомных электростанций.