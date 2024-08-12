Что произошло за день: понедельник, 12 августа

Ситуация в Курской и Белгородской областях, заявление Белоусова об условиях успеха в противостоянии с Западом, новый гендиректор ЧЭМК

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Путин назвал целями нападения ВСУ на Курскую область попытку остановить наступление российских военных в Донбассе и посеять рознь в российском обществе. Президент РФ сказал на оперативном совещании, что по всей линии соприкосновения ВС РФ продвигаются вперед. Он отметил увеличение числа желающих заключить контракт с Минобороны.

- Минобороны РФ заявило о семи отраженных атаках ВСУ на курском направлении за сутки, потери ВСУ составили до 260 военнослужащих. Также в министерстве сообщили о наращивании группировки войск в Курской области.

- Курские власти сообщили, что ВСУ контролируют 28 населенных пунктов, глубина проникновения противника - 12 километров, ширина - 40 километров.

- Порядка 50-70% жителей Шебекино покинули город из-за постоянных атак ВСУ, около 115 тысяч жителей Белгородской области в приграничье остаются под обстрелами, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

- Глава Минобороны РФ назвал условия успеха в вооруженном противостоянии с коллективным Западом: это обеспечение войск самым современным вооружением, использование новых тактических приемов ведения боевых действий, создание эффективной системы управления и постоянное совершенствование подготовки военных кадров.

- Росимущество назначило гендиректором "Челябинского электрометаллургического комбината" Анатолия Бровко. Он был заместителем гендиректора комбината.

- Режиссер Иван Вырыпаев заочно приговорен к 7,5 годам колонии за фейки о ВС РФ. В декабре его приговорили к восьми годам колонии, но апелляционная инстанция Мосгорсуда отправила дело на пересмотр.