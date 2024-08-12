Военные РФ заявили о занятии более выгодных позиций группировками "Запад", "Центр", "Юг" и "Восток"

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Подразделения группировок "Запад", "Центр", "Юг" и "Восток" за сутки заняли более выгодные рубежи и улучшили тактическое положение, заявили в Минобороны РФ в понедельник.

"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение формированиям 67-й, 115-й, 116-й механизированных бригад и 3-й штурмовой бригады ВСУ в районах населенных пунктов Копанки, Синьковка Харьковской области, Червоная Диброва Луганской Народной Республики и Новосадовое Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении министерства.

По данным ведомства, российские военные отразили контратаку штурмовой группы противника. На этом участке ВСУ потеряли более 540 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину "Козак", восемь автомобилей, четыре гаубицы. Также за сутки уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н".

Также в министерстве сообщили, что группировки "Юг", "Центр" и "Восток" за сутки заняли более выгодные рубежи и улучшили позиции.

"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 28-й механизированной и 81-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Дылеевка и Серебрянка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении ведомства.

По его данным, военнослужащие группировки "Юг" отразили две контратаки подразделений ВСУ. Здесь армия Украины потеряла более 570 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М113 производства США и 13 автомобилей. Также в ходе контрбатарейной борьбы российские военные поразили восемь гаубиц.

"Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям 32-й механизированной бригады ВСУ, 14-й и 15-й бригад Нацгвардии в районах населенных пунктов Торецк, Гродовка и Миролюбовка Донецкой Народной Республики. Отражены две контратаки штурмовых групп 23-й и 31-й механизированных бригад ВСУ", - заявили в Минобороны.

Там сообщили, что потери ВСУ в зоне ответственности группировки "Центр" составили более 390 военнослужащих, танк М1А1 Abrams производства США, две боевые машины пехоты Bradley производства США, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей, шесть гаубиц.

По данным министерства, подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике двух бригад ВСУ в районах населенных пунктов Пречистовка и Водяное ДНР. Кроме того, российские военные отразили две контратаки штурмовых групп двух мотопехотных бригад ВСУ.

Здесь ВСУ потеряли до 100 военнослужащих, три автомобиля, три гаубицы и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США, сообщают российские военные.

"Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике 65-й и 118-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Нестерянка, Новоданиловка, Малая Токмачка и Пятихатки Запорожской области", - заявили в военном ведомстве.

На этом участке фронта, по данным Минобороны РФ, армия Украины потеряла до 75 военнослужащих, 10 автомобилей, две гаубицы и две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н".

Как сообщает российское военное ведомство, подразделения группировки войск "Север" на волчанском и липцовском направлениях нанесли поражение живой силе и технике двух бригад ВСУ в районах населенных пунктов Волчанские Хутора и Липцы Харьковской области. Также они отразили две контратаки штурмовых групп ВСУ.

Потери ВСУ на этом участке, по данным Минобороны, составили до 60 военнослужащих, бронетранспортер, четыре автомобиля и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-49 производства США. Кроме того, уничтожен склад боеприпасов, сказали в ведомстве.