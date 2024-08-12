Суд в Москве приговорил к четырем годам колонии главу узбекского землячества

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Суд в Москве приговорил президента межрегионального узбекского землячества "Ватандош" Усмана Баратова к четырем годам заключения по делу о возбуждение вражды, сообщили в столичном управлении Следственного комитета России (СКР).

"Доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении Усмана Баратова. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства)", - говорится в сообщении, размещенном в понедельник в телеграм-канале управления.

В ведомстве отметили, что приговором суда Баратову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года с отбыванием в колонии общего режима.

Глава межрегионального узбекского землячества "Ватандош" Баратов был арестован решением Замоскворецкого суда Москвы в январе этого года.

По версии СКР, "в декабре 2023 года Баратов и иные лица, находясь на территории Московского региона, разместили на личной странице в социальной сети публикацию, унижающую достоинство группы лиц из числа граждан РФ, в том числе участников специальной военной операции".