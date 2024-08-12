Поиск

Суд в Москве приговорил к четырем годам колонии главу узбекского землячества

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Суд в Москве приговорил президента межрегионального узбекского землячества "Ватандош" Усмана Баратова к четырем годам заключения по делу о возбуждение вражды, сообщили в столичном управлении Следственного комитета России (СКР).

"Доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении Усмана Баратова. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства)", - говорится в сообщении, размещенном в понедельник в телеграм-канале управления.

В ведомстве отметили, что приговором суда Баратову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года с отбыванием в колонии общего режима.

Глава межрегионального узбекского землячества "Ватандош" Баратов был арестован решением Замоскворецкого суда Москвы в январе этого года.

По версии СКР, "в декабре 2023 года Баратов и иные лица, находясь на территории Московского региона, разместили на личной странице в социальной сети публикацию, унижающую достоинство группы лиц из числа граждан РФ, в том числе участников специальной военной операции".

СКР Москва Усман Баратов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Военная операция на Украине

Порядка 50-70% жителей белгородского Шебекино покинули город

Военная операция на Украине

Курские власти сообщили, что ВСУ контролируют 28 населенных пунктов в регионе

Путин заявил, что военные должны выдавить противника и обеспечить прикрытие границы

Путин заявил, что военные должны выдавить противника и обеспечить прикрытие границы

Зерновой союз ждет роста себестоимости озимого сева в России минимум на 20%

Военная операция на Украине

Минобороны РФ заявило о семи отраженных атаках ВСУ на курском направлении за сутки

Подготовлен законопроект о расширении полиса ОСАГО на территорию Белоруссии

Подготовлен законопроект о расширении полиса ОСАГО на территорию Белоруссии

Росимущество назначило нового гендиректора АО "ЧЭМК"

Росимущество назначило нового гендиректора АО "ЧЭМК"

Большинство жителей покинули Краснояружский район Белгородской области

РФ в минувшем сельхозгоду заняла 26% мирового рынка пшеницы

РФ в минувшем сельхозгоду заняла 26% мирового рынка пшеницы
Военная операция на Украине

В Курской области решили эвакуировать жителей Беловского района

В Курской области решили эвакуировать жителей Беловского района
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });