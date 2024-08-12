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Суд на три месяца продлил арест Сергею Удальцову

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы по ходатайству следствия до 15 ноября продлил арест координатора "Левого фронта" Сергея Удальцова по уголовному делу об оправдании терроризма, сообщила "Интерфаксу" его адвокат Виолетта Волкова

"Срок содержания Удальцова под стражей продлен до 15 ноября", - сообщила адвокат.

Решение суда будет обжаловано защитой.

Удальцов был задержан в январе нынешнего года. Ему предъявлено обвинение в оправдании терроризма. Вину он не признает.

По словам обвиняемого, в качестве оправдания терроризма следствие вменяет ему посты в поддержку участников "марксистского кружка" из Уфы, проходящих фигурантами уголовного дела о террористическом сообществе.

В 2014 году Удальцов был осужден на четыре с половиной года колонии по делу об организации массовых беспорядков на Болотной площади 6 мая 2012 года и подготовке к организации дальнейших беспорядков на территории РФ. В августе 2017 года он освободился из колонии, отбыв полный срок наказания.

Удальцов Басманный суд Левый фронт
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