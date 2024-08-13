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Женщина погибла в ЛНР в результате атаки дрона на гражданский автомобиль

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины атаковал гражданский автомобиль в городе Приволье Луганской народной республики, в результате атаки скончалась пожилая женщина, сообщили в администрации городского округа Лисичанска.

"В городе Приволье гражданская машина была атакована украинским БПЛА. Находящаяся в автомобиле на пассажирском сидении женщина была ранена осколками от взорвавшегося дрона", - говорится в сообщении.

64-летняя женщина была доставлена в госпиталь, где скончалась от полученных травм.

Хроника 24 февраля 2022 года – 13 августа 2024 годаВоенная операция на Украине
Лисичанск ЛНР Приволье
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