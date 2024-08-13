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Летнее тепло вернется в Москву в выходные, на следующей неделе будет до 30 градусов

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Летняя погода может вернуться в Москву в выходные и начале следующей недели, температура в столичном регионе будет в диапазоне от плюс 25 до плюс 30 градусов, сообщил "Интерфаксу" во вторник научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

"С субботы заметное изменение температурного режима. Во-первых, ветер уже будет западный, в воскресенье юго-западный, это приведет к тому, что ночная температура повысится и будет в диапазоне плюс 10 - плюс 14 градусов в ночь на субботу, и уже от плюс 11 до плюс 16 в ночь на воскресенье. И постепенный рост температуры днем - около плюс 25 градусов в субботу, по области плюс 22 - плюс 27, а в воскресенье плюс 23 - плюс 28 градусов", - сказал Вильфанд.

Он отметил, что "в начале следующей недели, в понедельник, температура в Московской области будет стремиться к 30-градусной отметке".

"Такая жаркая погода. Надолго ли - трудно сказать, потому что разные модели (помогающие в составлении прогноза погоды - ИФ) показывают понижение. Не сильное, но все-таки понижение будет, но все равно летняя погода на следующей неделе будет, температура в начале недели будет в диапазоне плюс 25 - плюс 30 градусов", - сказал Вильфанд.

Говоря о погоде в течение текущей рабочей недели, научный руководитель Гидрометцентра уточнил, что в Москве проходит фронтальный раздел, осадки, которые отмечаются в столице, прекратятся в районе 16:00, после чего наступят "иные условия для формирования погоды".

По его словам, в среду в Москве "будет совершенно другой тип погоды", не такой, как во вторник. Прогнозируется переменная облачность и без осадков, такой прогноз сохранится до воскресенья, когда в столичном регионе прогнозируются кратковременные дожди.

В среду в столице воздух прогреется до плюс 21 - плюс 23 градусов. В ночь на четверг температура в Москве будет опускаться до плюс 8 - плюс 10 градусов, по области до плюс 6 - плюс 11 градусов, днем также около плюс 21 - плюс 23 градусов.

В пятницу ночью в Москве плюс 8 - плюс 10 градусов, днем - плюс 21 - плюс 24.

Москва Гидрометцентр Роман Вильфанд
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