Жара остается в регионах Сибири и Дальнего Востока, в Магаданской области - заморозки до минус 5

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Жаркая погода с температурой на 5-9 градусов выше нормы до конца недели прогнозируется в регионах Сибири и Дальнего Востока, ниже нормы температура будет в Приволжском федеральном округе и Магаданской области, где до конца рабочей недели ожидаются заморозки до минус 5, сообщил "Интерфаксу" во вторник научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Где же лето настоящее? Оно в Сибирском федеральном округе - Кемеровская область, Алтайский край, республика Алтай, республика Хакасия и Тыва, юг Красноярского края. Тут до 18 августа температура на 6-9 градусов выше нормы и будет в диапазоне плюс 27 - плюс 33 градуса. А в Красноярском крае и Тыве до плюс 34 - плюс 35 градусов", - сказал Вильфанд.

Также жаркая погода будет в регионах Дальнего Востока. Так, с 14 по 18 августа в Забайкальском крае прогнозируется температура на 5-9 градусов выше нормы, максимальные значения будут до плюс 30 - плюс 36 градусов. В других регионах Дальнего Востока температура будет на 6-9 градусов выше нормы в среду и четверг: на юге Якутии до плюс 24 - плюс 25 градусов, в Амурской области и Хабаровском крае - до плюс 30 - плюс 35 градусов, в Сахалине - до плюс 25 - плюс 27 градусов.

При этом в Магаданской области ожидается температура на 5-6 градуса ниже нормы до конца рабочих дней недели и заморозки до минус 3 - минус 5 градусов.

Ниже нормы на этой неделе прогнозируется температура в Приволжском федеральном округе. До конца рабочей недели во всех регионах температура будет на 2-3 градуса ниже нормы. В выходные дни она постепенно будет повышаться и станет около нормы.

"На юге европейской России очень комфортно - температура около 30 градусов - плюс 29 плюс 33 градуса, существенных осадков не прогнозируется. Поэтому для людей, которые выехали отдыхать, там очень комфортно", - добавил Вильфанд.