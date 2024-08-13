Мантуров сообщил о планах к 2030 году увеличить число пусков с космодромов РФ до 56 в год

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров заявил о необходимости до 2030 года довести суммарное число космических запусков с российских космодромов до 56 в год.

"В горизонте до 2030 нам необходимо увеличить количество спутников орбитальных группировок до 1200 единиц. Довести суммарное число пусков с российских космодромов до 56 в год", - сказал Мантуров в ходе стратегической сессии "Развитие космической деятельности РФ на период до 2030 и перспективу 2036".

Ранее во вторник премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости в разы увеличить состав спутниковых космических аппаратов.

12 апреля Мантуров заявил, что спутниковая группировка России в настоящее время составляет более 240 аппаратов, еще свыше 100 планируется запустить до конца 2024 года.

Согласно официальной информации, Россия провела 19 космических пусков в 2023 году. В 2024 году пока проведено восемь пусков.