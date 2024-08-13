Всероссийский фестиваль национальных театров "Федерация" пройдет в Грозном

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Всероссийский фестиваль национальных театров "Федерация" пройдет в Грозном с 8 по 14 сентября, сообщили в пресс-службе Союза театральных деятелей.

"За 7 дней фестиваля будут показаны 13 спектаклей театров из Хакасии, республики Саха (Якутия), Адыгеи, Марий Эл, Дагестана, Башкортостана, Татарстана, Чеченской республики, из Оренбурга, а также из Южной Осетии. Эти спектакли были отобраны экспертным советом фестиваля "Федерация"", - сообщили в пресс-службе.

Также в рамках фестиваля запланирована культурно-образовательная программа, которая включает мастер-классы, лабораторию режиссеров национальных театров, круглые столы, творческие встречи, режиссерскую дискуссию - баттл, public talks.

"Уверен, что "Федерация" удивит зрителей многообразием, запомнится впечатляющими постановками и интересными событиями", - отметил председатель СТД РФ Владимир Машков, слова которого привели в сообщении.

Первый фестиваль "Федерация" состоялся в 2019 году.