В очередях к Крымскому мосту скопилось более 1,4 тыс. машин

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Проезда через досмотровые пункты на Крымском мосту в субботу утром ожидают более 1400 автомобилей, сообщает телеграм-канал, освещающий ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

"9:00. В очереди со стороны Тамани находится 917 транспортных средств. В очереди со стороны Керчи находится 520 транспортных средств", - говорится в сообщении.

Уточняется, что время ожидания в очереди со стороны Тамани оценивается примерно в три часа, со стороны Керчи - около двух часов.

К 8:00 на досмотр перед мостом стояло 800 машин: 600 - со стороны Кубани, 200 - из Крыма.