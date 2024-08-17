Очереди машин перед Крымским мостом устранены в субботу вечером

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Очереди к досмотровым пунктам при въезде на Крымский мост полностью ликвидированы в субботу вечером, сообщает телеграм-канал, освещающий ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

"19:00. С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет", - говорится в сообщении.

Часом ранее в очереди на мост со стороны Крыма стояло 430 автомобилей.

Ранее сообщалось, что к 9:00 в субботу очереди на мосту суммарно превысили 1,4 тыс. автомобилей. После этого они уменьшались, очередь со стороны Тамани была устранена в 14:00.