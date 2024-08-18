Поиск

В приграничье Курской области уничтожен минометный расчет ВСУ

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Позицию минометного расчета вооруженных сил Украины уничтожили артиллеристы группировки войск "Север" в приграничных районах Курской области, сообщает Минобороны России в воскресенье.

"В результате работы воздушной разведки российских артиллерийских подразделений в одной из лесопосадок была обнаружена замаскированная позиция миномета противника. Получив все необходимые данные и координаты минометной секции ВСУ, артиллерийские расчёты группировки войск "Север" нанесли удар и поразили позицию миномета противника", - сказано в сообщении.

По данным ведомства, "средствами объективного контроля воздушной разведки поражение цели было подтверждено".

Минобороны публикует видеокадры этого артиллерийского удара.

Минобороны РФ Курская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Детей вывозят из лагерей в одном из районов Тувы из-за лесных пожаров

МИД РФ опроверг информацию о непрямых переговорах с Киевом в Катаре

МИД РФ опроверг информацию о непрямых переговорах с Киевом в Катаре

Военные РФ заявили, что продолжают уничтожать диверсионные группы в Курской области

Ученые предупредили о возможном сильном землетрясении на Камчатке в течение суток

Ученые предупредили о возможном сильном землетрясении на Камчатке в течение суток

Сотрудники МЧС ранены в результате атаки дрона в ДНР

Военная операция на Украине

Над тремя регионами России за ночь сбили пять беспилотников

Лесной пожар в 5 км от населенных пунктов тушат в Туве

Лесной пожар в 5 км от населенных пунктов тушат в Туве
Военная операция на Украине

Дизельное топливо загорелось на складе в Ростовской области после атаки БПЛА

Более 30 населенных пунктов в Якутии окутал дым от лесных пожаров

Более 30 населенных пунктов в Якутии окутал дым от лесных пожаров

Пеплопад от вулкана Шивелуч прошел в поселке на Камчатке

Пеплопад от вулкана Шивелуч прошел в поселке на Камчатке
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });