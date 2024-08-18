В приграничье Курской области уничтожен минометный расчет ВСУ

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Позицию минометного расчета вооруженных сил Украины уничтожили артиллеристы группировки войск "Север" в приграничных районах Курской области, сообщает Минобороны России в воскресенье.

"В результате работы воздушной разведки российских артиллерийских подразделений в одной из лесопосадок была обнаружена замаскированная позиция миномета противника. Получив все необходимые данные и координаты минометной секции ВСУ, артиллерийские расчёты группировки войск "Север" нанесли удар и поразили позицию миномета противника", - сказано в сообщении.

По данным ведомства, "средствами объективного контроля воздушной разведки поражение цели было подтверждено".

Минобороны публикует видеокадры этого артиллерийского удара.