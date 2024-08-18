Два человека пострадали при атаке украинских БПЛА в Белгородской области

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке украинских дронов на территории региона, в результате чего пострадали два человека.

"ВСУ с помощью беспилотников в очередной раз нанесли удары по нашей области", - написал он в своем телеграм-канале в воскресенье.

По информации Гладкова, одна из женщин пострадала в результате атаки БПЛА в селе Вязовое Краснояружского района. Вторая мирная жительница ранена из-за детонации дрона возле припаркованного автомобиля в городе Шебекино.

Беспилотником также был атакован автомобиль в селе Ясные Зори Белгородского района. Транспортное средство полностью сгорело, добавил Гладков.