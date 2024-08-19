Правительство поддержало льготы для турпоездок в дружественные страны

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Правительство поддержало законопроект, который снижает размер финансового обеспечения ответственности туристического оператора при продаже туров в дружественные страны. Положительный отзыв на депутатский законопроект № 504175-8 опубликован в электронной базе данных парламента.

Авторы законопроекта предлагают ввести в закон об основах туристской деятельности статью: "Реализация туристского продукта в дружественные страны". При продаже туристского продукта, состоящего исключительно из услуг, оказываемых на территории стран, перечень которых установит правительство, туроператоры вправе сформировать финансовое обеспечение ответственности туроператора в размере 500 тысяч рублей.

Сейчас такое обеспечение установлено для туроператоров в сфере внутреннего туризма или въездного туризма. Для туроператоров, осуществляющих деятельность в сфере выездного туризма, обеспечение составляет 5% от общей цены туристского продукта, но не менее 50 млн рублей.

"Туроператоры, осуществляющие деятельность в сфере выездного туризма, вправе не учитывать общую цену туристского продукта в страны, перечень которых устанавливается правительством, при исчислении размера финансового обеспечения ответственности туроператора на новый срок", - говорится также в законопроекте.

Депутаты считают, что законопроект поможет продвигать российский туристический бренд за границей, сделает туры более доступными для граждан и разнообразит выбор направлений в высокий сезон.

По мнению правительства, законопроект требует доработки в части определения данных, на основе которых будет устанавливаться общая цена туристского продукта для расчета выплат в фонды персональной ответственности туроператоров.

Ранее правовое управление Госдумы отмечало, что предлагаемый подход снижает гарантии для туристов в части обеспечения исполнения обязательств туроператоров при банкротстве туроператора.

Первое чтение законопроекта намечено на 17 сентября.