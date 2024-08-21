Синоптики прогнозируют новые паводки из-за циклона в Приморье

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Вода в реках Приморского края после ливней, которые в ближайшие дни принесет тропический циклон Jongdari, может подняться на 3,5 метра, сообщил Примгидромет.

"В связи с прогнозируемыми 22-23 августа дождями, на фоне высокой водности и переувлажнения бассейнов рек, ожидается формирование новых паводков общей высотой подъема уровня воды на 1-3,5 метра", - говорится в сообщении.

Ожидаются подтопления пониженных территорий ливневым, склоновым и речным стоком. Наиболее паводкоопасные районы - Октябрьский, Уссурийский, Ханкайский, Михайловский, Чугуевский, Кировский, Лесозаводский, Дальнереченский, Красноармейский.

Как сообщалось, ранее синоптики распространили штормовое предупреждение из-за приближения этого тропического циклона. В четверг и пятницу на большей территории Приморского края и в городе Владивостоке ожидаются сильный дождь и сильные ливни, гроза. На южном побережье сильный ветер.

Между тем, в регионе полностью не ликвидированы последствия ранее прошедших дождей. Так, переливы ограничивают транспортное сообщение в Анучинском и Ханкайском округах. После схода воды дорожные службы начнут восстановление дорог. Во Владивостоке продолжается откачка воды из подвалов домов, приводятся в порядок дороги и тротуары, устраняются энергоаварии. В городе из-за прогнозируемого ухудшения погоды до вечера субботы продлен режим повышенной готовности, введенный ранее из-за ливней.