ЦИК рассмотрит вопрос о переносе выборов в ряде муниципальных образований Курской области

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Центризбирком России на заседании в среду рассмотрит возможность отложить проведение выборов на территориях ряда муниципальных образований Курской области, говорится в повестке заседания комиссии.

"Об отложении голосования на выборах, назначенных на 8 сентября 2024 года, на территориях ряда муниципальных образований Курской области", - говорится в повестке заседания, которая опубликована на сайте ЦИК РФ в среду.

Выборы губернатора, глав районов и муниципальных депутатов в Курской области планируется провести в единый день голосования, 8 сентября 2024 года.

19 августа сообщалось, что на выборах губернатора Курской области избирательная комиссия региона приняла решение о начале досрочного голосования с 28 августа.

14 августа Центризбирком России принял постановление, согласно которому в восьми приграничных регионах РФ с 28 августа может проходить досрочное голосование на выборах, в том числе в Курской области. Постановлением ЦИК РФ предусмотрены меры обеспечения безопасности при организации голосования и при подсчете голосов.