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ЦИК решил отложить выборы в некоторых муниципальных образований Курской области

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Центризбирком решил отложить голосование на выборах, которые должны были состояться 14 сентября 2025 года на территории восьми муниципальных районов Курской области.

Зампредседателя ЦИК Николай Булаев на заседании сообщил, что предлагается отложить 43 избирательные кампании в восьми муниципальных районах Курской области.

Как отмечается в‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌ презентации, которую продемонстрировал Булаев, на этой территории в Курской области зарегистрировано более 44 тысяч избирателей, или около 5% всех избирателей региона. Подлежат замещению на этих выборах 385 мандатов.

"В адрес ЦИК 6 июня поступило обращение избирательной комиссии Курской области с просьбой об отложении голосования на выборах, которые должны состояться 14 сентября 2025 года на территории некоторых муниципальных образований Курской области", - сказал Булаев.

В результате ЦИК решил отложить проведение выборов в следующих районах: Беловском, Большесолдатском, Глушковском, Кореневском, Ль‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌говском, Рыльском, Суджанском и Хомутовском. Эти районы Курской области прилегают к Сумской области.

В Курской области в 2025 году в итоге пройдут досрочные выборы губернатора региона и 93 избирательные кампании по выборам в органы местного самоуправления, в ходе которых предполагается избрать 834 муниципальных депутата.

Председатель областной избирательной комиссии Евгений Черкашин сообщил, что временные избирательные участки для выборов губернатора Курской области откроют в пунктах временного размещения (ПВР) региона.

"Мы, конечно же, будем образовывать временные избирательные участки в пунктах временного размещения граждан. Мы, конечно же, по согласованию с нашими коллегами из соседних субъектов будем открывать экстерриториальные избирательные участки", - сказал Черкашин на заседании комиссии.

Председатель ЦИК Элла Памфилова на заседании комиссии отметила, что выборы губернатора проводить в Курской области "целесообразно и даже необходимо в такой ситуации". "Мы должны обеспечить правом голосования всех жителей Курской области, где бы они ни находились", - отметила она.

В сентябре 2024 года ЦИК решил отложить выборы местных депутатов в Беловском, Большесолдатском, Глушковском, Кореневском, Суджанском, Хомутовском районах и городе Льгов в Курской области. Выборы губернатора тогда решили не переносить.

Николай Булаев Центризбирком ЦИК Курская область
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