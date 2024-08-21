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Более 40 тыс. жителей приграничья могут принять пункты временного размещения в 56 регионах

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Более 50 регионов РФ подготовили пункты временного размещения (ПВР) для жителей приграничных районов Курской области. Об этом сообщил официальный представитель МЧС России Артем Шаров.

"На сегодняшний день в 28 субъектах Российской Федерации работают 185 пунктов временного размещения. В них продолжают находиться более 10 тысяч человек, в том числе около 3 тысяч детей. Непосредственно на территории Курской области развернуты 95 ПВР, в которых проживают порядка 7 тысяч человек, из них около 1,5 тысячи детей", - сказал Шаров журналистам в среду.

По его информации, в 56 субъектах РФ готовы к приему 490 ПВР общей вместимостью более 40 тысяч человек.

Шаров также сообщил о перемещении курян между пунктами временного размещения для воссоединения семей. "Организована и проводится работа по внутреннему перемещению жителей приграничья между ПВР. Это необходимо для того, чтобы воссоединить семьи, которые в условиях экстренной эвакуации оказались в разных пунктах размещения", - пояснил представитель МЧС.

Шаров отметил снижение числа обращений, поступающих на "горячую линию".

"Мы отмечаем динамику ежедневного снижения количества обращений, поступающих на горячую линию. За сутки поступило около 200 таких обращений. Это свидетельствует о том, что проведение мероприятий по отселению из приграничных районов, размещению граждан в ПВР, осуществлению выплат, получение именно гуманитарной помощи и всем другим направлениям жизнеобеспечения пострадавших граждан четко организованы, работа по этим вопросам выстроена и отлажена", - подчеркнул он.

Всего, по данным МЧС, в Курскую область прибыло 89 гуманитарных колонн, доставивших порядка 2500 тонн гуманитарных грузов.

Курская область МЧС
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