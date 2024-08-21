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"Глобал Портс" назвало сроки принудительного обмена расписок на акции

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Прием заявок на принудительную конвертацию депозитарных расписок Global Ports Investments PLC на акции МКАО "Глобал Портс Инвестментс" будет проводиться с 26 августа по 23 декабря 2024 года, сообщила компания.

Этот процесс происходит после "переезда" Global Ports Investments PLC в специальный административный район на остров Русский в Приморском крае.

Необходимость обмена бумаг предусмотрена законом № 452-ФЗ от 4 августа 2023 года. МКАО "Глобал Портс Инвестментс" воспользовалось правом на самостоятельное определение даты начала приема заявлений.

По действующим правилам, на подачу заявлений на принудительную конвертацию у держателей будет 120 дней. Дату начала приема заявлений может определить сама международная компания (МК) в соответствующем заявлении в депозитарий или регистратору. Другой вариант - в случае отсутствия обращения от МК - стартовать кампания по приему заявлений на принудительный обмен должна через год с момента регистрации МК в российском реестре.

Зачисление конвертированных акций на счета держателей должно произойти "не позднее 30 рабочих дней с даты окончания срока для представления заявлений о принудительной конвертации".

"Глобал Портс" - крупнейший оператор морских контейнерных терминалов в России. Компания владеет контейнерными и многофункциональными терминалами в России ("Петролеспорт", "Первый контейнерный терминал", "Усть-Лужский контейнерный терминал" и "Моби Дик" на Балтике, "Восточная стивидорная компания" на Дальнем Востоке) и двумя контейнерными терминалами в Финляндии - в Хельсинки и Котке. Также распоряжается внутренним терминалом "Логистический парк "Янино" под Петербургом.

Global Ports Глобал Портс Приморский край Финляндия
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