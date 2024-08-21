Путин отметил перспективы российских специалистов в рамках Большой африканской экспедиции

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин в телеграмме организаторам и участникам Большой африканской экспедиции выразил надежду, что исследования российских специалистов послужат обеспечению продовольственной безопасности Африканского континента, сообщается на сайте Кремля.

"Отношения между Россией и африканскими странами находятся на подъёме - это в полной мере подтвердили итоги второго саммита Россия-Африка, состоявшегося в прошлом году в Санкт-Петербурге. Традиционно важной сферой нашего экономического сотрудничества является рыболовство. Активизации совместной работы на этом направлении, несомненно, поспособствует организованная Федеральным агентством по рыболовству Большая африканская экспедиция", - говорится в телеграмме президента.

Путин отмечает, что "целью столь масштабного, по-настоящему уникального научно-исследовательского проекта является оценка состояния запасов водных биологических ресурсов в исключительных экономических зонах стран Африки".

"Значительная часть этих обширных акваторий, относящихся к бассейнам Атлантического и Индийского океанов, длительное время не изучалась на предмет состояния популяций промысловых видов морской фауны", - добавил президент.

"Исходим из того, что исследования российских специалистов будут способствовать повышению эффективности рыболовного промысла, осуществляемого нашими африканскими партнёрами, что, в свою очередь, послужит обеспечению продовольственной безопасности Африканского континента", - подчеркивается в телеграмме.

Путин выражает благодарность тем, кто внёс свой вклад в подготовку Большой африканской экспедиции, а всем её участникам желает успешной, продуктивной работы.

Ранее Росрыболовство сообщало, что научно-исследовательская экспедиция по изучению запасов водных биоресурсов в исключительных экономических зонах стран Африки (Большая африканская экспедиция 2024-2026) стартовала в среду в порту Калининграда.

Ведомство подчеркивает, что это важное событие для рыбохозяйственной отрасли РФ и укрепления сотрудничества со странами Африки.

"Экспедиция позволит оценить запасы водных биоресурсов у побережья Африки и открыть новые рыбопромысловые районы", - заявил на торжественной церемонии вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев, процитированный в сообщении.

В экспедицию отправились два научно-исследовательских судна Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ФГБНУ "ВНИРО") - "Атлантида" и "Атлантниро". Суда проведут масштабные исследования вдоль африканского побережья. В составе экипажей около 100 российских ученых, специалистов в области акустических, океанологических, гидрохимических, гидробиологических и ихтиологических исследований. В работах будут также участвовать ученые прибрежных стран Африки.

Комплексные исследования запасов биоресурсов охватят большие акватории 19 стран западного африканского побережья от Марокко до Анголы и западной части Индийского океана - у берегов Эритреи, Омана, Мозамбика, Мадагаскара и Маврикия.