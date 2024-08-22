Дым от лесных пожаров в Якутии накрыл Колыму

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Дым и запах гари, на которые жалуются жители Колымы, вызваны лесными пожарами в Якутии, сообщил заместителя начальника центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Магаданской области Алексей Крылов.

"В социальных сетях распространяются сообщения от жителей Магаданской области о видимом задымлении и запахе гари. Действующих природных пожаров на территории области нет. Причиной такого явления стала сложная лесопожарная обстановка на территории соседнего региона. Из-за северо-западного ветра со стороны Якутии дым дошел до Магаданской области", - сказал Крылов.

В свою очередь, мэр Магадана Юрий Гришан в своем телеграм-канале сообщил, что превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе в городе нет. Метеорологи следят за ситуацией.

Как сообщалось, за прошедшие сутки в Якутии потушено пять пожаров и локализовано 12 на площади свыше 64,1 тыс. га. Всего в республике действуют 64 природных пожара на общей площади свыше 430 тыс. га. По данным космического мониторинга, задымленность наблюдается в 50 населенных пунктах Якутии. Случаев отравления продуктами горения, угарным газом не зарегистрировано.

Пожароопасный сезон начался в Якутии 6 мая. С 1 июля в республике введен режим ЧС федерального характера. Кроме того, на всей территории региона установлен особый противопожарный режим.