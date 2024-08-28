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ХроникаЗадержание Павла Дурова во ФранцииОбновлено в 16:38

Площадь пожаров в Якутии за сутки сократилась в 1,5 раза

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - На территории Якутии за сутки площадь пожаров сократилась с 375 тыс. га до 251 тыс., сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"За сутки ликвидировано около 130 тыс. гектаров природных пожарах. Всего на территории республики действует 25 природных пожаров на общей площади свыше 251 тыс. гектаров", - говорится в сообщении.

К борьбе с огнем привлекался 721 человек, было задействовано 55 единиц техники.

На особом контроле республиканского МЧС находятся три природных пожара недалеко от населенных пунктов.

Сложная обстановка с пожарами сохраняется на территории Верхневилюйского, Абыйского, Олекминского и Вилюйского районов, где горит больше всего леса.

По данным космического мониторинга, задымленность в населенных пунктах не наблюдается.

Пожароопасный сезон начался в Якутии с 6 мая. С 1 июля в республике введен режим ЧС федерального характера. Кроме того, на всей территории региона установлен особый противопожарный режим.

МЧС России Якутия
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