В Москве подтвердить гражданство РФ у ребенка теперь можно в центрах "Мои документы"

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - В московских центрах госуслуг "Мои документы" теперь можно подтвердить наличие гражданства РФ по рождению у ребенка до 14 лет. Как сообщает портал мэрии, соответствующее постановление подписал мэр города Сергей Собянин.

Ранее в Москве эту услугу предоставляли только в территориальных подразделениях по вопросам миграции ГУ МВД по Москве.

Теперь за документами можно обратиться в центры госуслуг по экстерриториальному принципу - независимо от места жительства или места пребывания на территории Москвы. Услуга будет доступна без предварительной записи и госпошлины.

Подтвердить наличие российского гражданства у ребенка можно в районных центрах "Мои документы" с 8:00 до 20:00 либо во флагманских офисах с 10:00 до 22:00 ежедневно и без перерыва.

"Услуга достаточно широко востребована среди москвичей, поэтому Собянин принял решение о ее предоставлении в центрах "Мои документы". Это существенно упростит ее получение", - отметили в мэрии.