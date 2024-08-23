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Госпитализированы четыре члена экипажа парома, затонувшего в порту "Кавказ"

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Спасатели продолжают операцию по поиску последнего члена экипажа железнодорожного парома, атакованного накануне ВСУ в порту "Кавказ", сообщил оперативный штаб Кубани.

Из 17 человек, спасенных с парома в порту "Кавказ", четверо госпитализированы в больницу Керчи. Остальные получают помощь амбулаторно.

В РоссииНеизвестна судьба одного члена экипажа затонувшего парома в порту "Кавказ"Читать подробнее

В четверг, 22 августа, оперативный штаб Кубани сообщил об атаке ВСУ на железнодорожный паром с топливными цистернами на борту в порту "Кавказ". От полученных повреждений корабль затонул.

По данным губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, были спасены 17 членов экипажа.

Как проинформировал глава Темрюкского района Краснодарского края Федор Бабенков, на пароме находилось 30 цистерн с топливом. Были установлены боновые заграждения, чтобы не допустить распространения топлива. Поверхность воды обработана сорбентом.

Кавказ ВСУ Краснодар
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