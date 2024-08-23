Керченская паромная переправа приостановила работу

Грузоперевозчикам рекомендуют пользоваться сухопутным маршрутом через новые регионы

Керченская паромная переправа в Крыму. Архивное фото. Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Керченская паромная переправа на период устранения последствий происшествия в порту "Кавказ" временно не функционирует, сообщили журналистам в федеральном Минтрансе.

"В настоящее время в морском порту "Кавказ" продолжаются работы по ликвидации последствий происшествия. В порту введен особый режим. Силами Морспасслужбы проводятся работы по ликвидации разлива нефтепродуктов", - заявили в Минтрансе.

Грузовые транспортные средства могут воспользоваться альтернативным сухопутным маршрутом в Крым, сообщили в министерстве..

"В связи с временной приостановкой работы Керченской паромной переправы Госавтоинспекция Крыма призывает водителей грузовых автомобилей воспользоваться альтернативным маршрутом через территорию новых субъектов Российской Федерации по федеральной автодороге Р-280 "Новороссия" Ростов-на-Дону - Мариуполь - Мелитополь - Симферополь", - сообщил телеграм-канал МВД Крыма.

22 августа в порту "Кавказ" в Темрюкском районе Краснодарского края беспилотники атаковали железнодорожный паром, он затонул. Погиб один человек, еще четверо были госпитализированы. 23 августа оперштаб Кубани сообщил, что продолжаются поиски пропавшего без вести члена экипажа парома.