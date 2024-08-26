УФСИН опроверг сообщения о поощрении заключенных ИК-19, где осужденные захватили заложников

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - УФСИН России по Волгоградской области опровергает распространяемую в сети информацию о "поощрении" заключенных в ИК-19, где в минувшую пятницу захватили заложников, самогоном и телефонами, сообщает в понедельник пресс-служба ведомства.

"Информация о том, что в ИК-19 УФСИН России по Волгоградской области сотрудники учреждения поощряли осужденных самогоном и средствами мобильной связи является фейковой", - говорится в сообщении.

В минувшую пятницу в волгоградской колонии №19 в городе Суровикино четверо осужденных захватили в заложники восемь сотрудников учреждения и четверых заключенных.

Четверо сотрудников скончались, также есть пострадавшие, они госпитализированы. Пострадали четверо осужденных.

В Росгвардии сообщили, что четверо участников захвата заложников нейтрализованы.

Следственным комитетом России по факту захвата заложников возбуждено дело по соответствующей статье, а также по статье о дестабилизации работы исправительного учреждения.