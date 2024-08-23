Захваченную ИК-19 проверит прокуратура Волгоградской области

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Прокуратура Волгоградской области инициировала проверку колонии № 19, где заключенные захватили заложников, на место выехала и.о. прокурора региона Светлана Чиженькова, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Проверяющие выяснят, как в ИК-19 соблюдались требуемые меры безопасности и режима.

"Будет дана оценка соблюдению режимных требований, принимаемым мерам по пресечению нахождения в пользовании осужденных запрещенных предметов, обеспечению безопасности персонала учреждения и т.д.", - заявили в прокуратуре.

23 августа несколько заключенных захватили заложников во время заседания дисциплинарной комиссии. Из колонии в Суровикинскую ЦРБ доставили четырех пострадавших сотрудников ФСИН. Трое из них находятся в реанимации.

В регионе создан оперативный штаб для освобождения заложников. Дорога к колонии перекрыта.

Свою проверку случившегося инициировала ФСИН. В СК возбудили уголовное дело о захвате заложников и дезорганизации работы колонии.