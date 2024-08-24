В России пройдет "Ночь кино"

В этом году к акции присоединились 14 стран БРИКС и СНГ

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Всероссийская акция "Ночь кино" в девятый раз пройдет в стране 24 августа, зрителям представят фантастический блокбастер "Сто лет тому вперед" Александра Андрющенко, сказку "По щучьему велению" Александра Войтинского и военно-историческую драму "Воздух" Алексея Германа-младшего.

Как отмечала министр культуры РФ Ольга Любимова, слова которой приводили в пресс-службе министерства, в 2023 году в "Ночи кино" приняли участие более миллиона человек, и "я надеюсь, популярность этого кинособытия будет расти и дальше, тем более что в этом году мероприятие впервые выходит на международный уровень".

В рамках акции кинопоказы пройдут не только в кинотеатрах, но и в музеях, исторических усадьбах, библиотеках, на городских набережных. Акция традиционно приурочена ко Дню российского кино, который отмечается 27 августа.

Помимо России участие в "Ночи кино" также примут 14 стран БРИКС и СНГ. Фильмы будут показаны в посольствах, культурных центрах и на других площадках российских загранучреждений в Китае, Индии, Бразилии, Эфиопии, Египте, Казахстане, Белоруссии, Узбекистане, Киргизии, Азербайджане, Таджикистане, Армении, Молдавии и Туркменистане. Планируется, что кинопоказы будут организованы на более чем 5 тыс. площадках в России и за рубежом.

Ежегодно для "Ночи кино" выбираются три самые яркие новинки российского кинематографа. В программе этого года - фантастический блокбастер "Сто лет тому вперед", сказка "По щучьему велению" и военно-историческая драма "Воздух". Вход на все показы в рамках "Ночи кино" - свободный.

Торжественное открытие "Ночи кино" состоится в кинотеатре "Поклонка" в Музее Победы в Москве 24 августа в 18:00. Показы фильмов пройдут в трех залах кинотеатра: "Жуков", "Рокоссовский" и "Василевский".

В Москве акция пройдет на более чем 150 городских площадках, среди которых культурные центры, парки, музеи и библиотеки. Москвичи смогут бесплатно посмотреть фильмы из девяти стран и посетить специальные мероприятия, посвященные кино.

Центральным мероприятием станет премьера фильмов народного проекта "От идеи до премьеры". Этим летом Москино предложило москвичам придумать идеи для короткометражных фильмов и поучаствовать в народном кастинге. Жюри отобрало 35 непрофессиональных актеров для съемок в фильмах о Москве. Премьера трех короткометражных картин состоится в кинотеатре "Художественный".

На трех площадках "Москино Космос", "Москино Ангара" и "Москино Тула" пройдет программа "Ночь кино детям", зрителям представят авторскую анимацию и мультфильмы ведущих анимационных студий: "Карлик Нос", "БоксБалет", "Он не может жить без космоса", "Библейские притчи", "Ангелочек" и другие.

В рамках акции этого года пройдет программа "Молодое кино". Зрителям представят дебютные полнометражные работы молодых режиссеров. В историческом конференц-зале Российской Государственной библиотеки пройдет программа "Посвящение любимому городу". Зрители увидят картину "Я шагаю по Москве". В программе "Открытые границы" будут представлены фестивальные картины из девяти стран: ЮАР, Ливана, Сербии, Анголы, Судана, Туниса и других стран.

Кроме того, к 80-летнему юбилею Сергея Соловьева при содействии киноконцерна "Мосфильм" в кинотеатре "Москино Ангара" пройдут показы фильмов "АССА", "Станционный смотритель", "Сто дней после детства".